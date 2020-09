Covid-19

O presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, disse hoje haver "amplo consenso" entre os ministros das Finanças da zona euro para não retirar "de forma abrupta" os apoios temporários criados para superar a crise gerada pela pandemia de covid-19.

"Não haverá um fim concreto ou abrupto das medidas [adotadas temporariamente por causa da crise novo coronavírus] e, em geral, a política orçamental continuará a apoiar a economia", garantiu Paschal Donohoe.

Falando aos jornalistas em Berlim, no final da primeira reunião presencial do Eurogrupo desde fevereiro, dadas as restrições adotadas por causa da covid-19, o presidente da estrutura e também ministro das Finanças irlandês evitou, por essa razão, apontar uma data específica para o fim de tais apoios, entre os quais se inclui ajuda financeira para esquemas de desemprego temporários, linhas de crédito para empresas e ainda empréstimos aos países.