Actualidade

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, elogiou hoje a introdução de autocarros elétricos no antigo ramal ferroviário da Lousã, mas não excluiu o regresso a um transporte "mais pesado" no futuro.

Ao intervir em Serpins, concelho da Lousã e distrito de Coimbra, na cerimónia de consignação da empreitada de adaptação do Ramal da Lousã à circulação de veículos do tipo "metrobus", o ministro das Infraestruturas e da Habitação salientou que se trata de uma solução de transporte público "que provavelmente muitas outras regiões do país desejarão".

"No entanto, se algum dia nós tivermos um volume de passageiros que justifique um meio de transporte mais pesado, nós todos teremos de trabalhar nesse sentido", admitiu.