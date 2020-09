Actualidade

O ministro da Justiça da Alemanha aprovou hoje o pedido de Moscovo sobre o envolvimento da Rússia nas investigações sobre o caso do envenenamento de Alexei Navalny e pediu aos procuradores alemães para colaborarem com as autoridades russas.

A Procuradoria alemã confirmou, através da rede social Twitter, o pedido de colaboração das autoridades russas, que pretendem ter acesso a informações sobre o estado de saúde de Navalny, "se ele concordar".

O gabinete da Procuradoria acrescentou, entretanto, que não vai fornecer mais detalhes, "nesta altura".