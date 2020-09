Actualidade

Os novos acionistas da Media Capital, dona da TVI, anunciados ao mercado, acumulam cerca de 44% do capital da empresa, faltando ainda conhecer quem adquiriu perto de 20% das ações vendidas pela Prisa na semana passada.

Em destaque está o grupo Triun, de Paulo Gaspar, filho do presidente da Lusiaves e que adquiriu, de acordo com um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), 20% da dona da TVI, com 16,9 milhões de ações, depois de um acordo com a espanhola Prisa, que vendeu uma posição de 64,47%.

Segue-se a sociedade Zenithodyssey, detida a 50% pela CIN, 18% pela Polopique e com o resto do capital divido por várias outras empresas e que adquiriu, de acordo com uma nota publicada pela CMVM, 16% da Media Capital (13,5 milhões de ações).