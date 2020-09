Actualidade

A violência da polícia angolana durante a pandemia de covid-19 que já fez mais de uma dezena de vítimas, entre as quais um médico, vai levar os angolanos a sair à rua no sábado com duas manifestações marcadas para Luanda.

"Não à brutalidade policial" é o mote do protesto organizado por um grupo de jovens, entre os quais o jornalista Israel Campos, segundo o qual o objetivo é "manifestar indignação" pela atuação policial que tem vindo a acontecer e resulta na morte de cidadãos.

"Não é só o caso do médico Sílvio Dala, também zungueiras (vendedoras ambulantes) e os jovens dos musseques (bairros de autoconstrução) têm sido vítimas e é preciso uma resposta da sociedade por que o papel da polícia é proteger os cidadãos", vincou.