Actualidade

O ministro das Infraestruturas e Habitação disse hoje que a consignação da empreitada de abertura do canal de 'metrobus' (autocarros elétricos) na Baixa de Coimbra é um "passo estruturante" para a mobilidade da cidade e da região.

Discursando no exterior dos Paços do Concelho de Coimbra, na cerimónia de consignação da obra, que se insere no Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), Pedro Nuno Santos salientou que a intervenção parecia "um bloqueio difícil de arrancar".

Horas antes, o governante tinha presidido em Serpins, concelho da Lousã e distrito de Coimbra, na cerimónia de consignação da empreitada de adaptação do Ramal da Lousã (desativado há 10 anos) à circulação de veículos do tipo "metrobus", entre aquela localidade e o Alto de São João (Coimbra), numa extensão de 30 quilómetros, que também se insere no SMM.