Actualidade

O processo de reestruturação da TAP é inevitável, de forma a tornar a empresa saudável e viável, e tem consequências, disse hoje, em Coimbra, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.

Questionado pelos jornalistas sobre a não renovação de contrato com mais de 300 trabalhadores, no final da cerimónia de consignação da empreitada de abertura do canal de 'metrobus' na Baixa de Coimbra, o governante salientou que a TAP exige um processo de reestruturação que "é inevitável e que, obviamente, tem consequências".

"Está a ser feito um grande esforço para auxiliar e salvar a TAP, porque entendemos que é uma companhia aérea demasiado importante para a economia portuguesa para desistirmos dela, mas o esforço financeiro que está a ser feito exige que nós consigamos ter uma empresa viável e sustentável", afirmou.