Actualidade

O Governo quer aumentar em 60% o investimento em investigação e desenvolvimento no agroalimentar e ter 80% dos novos agricultores em territórios de baixa densidade e mais de metade da área agrícola em regime de produção sustentável.

Estas são algumas das metas da Agenda para a Inovação na Agricultura, aprovada na quinta-feira em Conselho de Ministros e apresentada hoje na Agroglobal, certame que decorre em Valada, no Cartaxo (Santarém), pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, numa sessão que contou com a presença do primeiro-ministro.