O presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes, disse hoje que os utentes do antigo Ramal da Lousã "só estarão descansados" quando for realizada a primeira viagem de autocarro elétrico.

"Relativamente ao 'metrobus', continuaremos com a mesma exigência e só ficaremos plenamente descansados e satisfeitos quando for efetuada a viagem inaugural", disse o autarca do PS, perante o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que presidiu em Serpins, concelho da Lousã, distrito de Coimbra, ao ato público de consignação da obra de adaptação daquela ferrovia à circulação de veículos dotados de baterias elétricas recarregáveis.

Na sua opinião, estão "criadas as condições para o início da concretização de um projeto importantíssimo para o concelho e para a região", para que "definitivamente todos acreditem" na concretização do Sistema de Mobilidade do Mondego, que incluirá um trajeto urbano na capital do distrito.