Covid-19

As novas infeções de covid-19 aumentaram ligeiramente em Itália nas últimas 24 horas, com 1.616 novos casos registados, em comparação com os 1.597 de quinta-feira, segundo dados do Ministério da Saúde.

Também houve 10 mortes, o mesmo valor da véspera, num dia em que foram realizados quase 99.000 exames de deteção, cerca de 2.000 a mais do que na quinta-feira.

Com estes números foram registados desde o início da pandemia 284.796 contágios e 35.597 óbitos em Itália.