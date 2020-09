OE2020

O Conselho de Jurisdição do PSD arquivou o processo disciplinar aos três deputados do PSD/Madeira na Assembleia da República que se abstiveram na votação do Orçamento de Estado de 2020, violando a disciplina de voto, informaram hoje aqueles parlamentares.

"Sérgio Marques, Sara Madruga da Costa e Paulo Neves foram notificados de que o processo disciplinar de que seriam alvo, devido a terem violado a regra da disciplina de voto na votação, na generalidade, ao Orçamento de Estado de 2020, acabou por ser arquivado", diz uma nota divulgada pelos deputados e enviada à agência Lusa.

Este processo disciplinar foi instaurado aos três deputados do PSD eleitos pela Madeira para a Assembleia da República "devido à posição assumida quando se abstiveram na votação, na generalidade, do Orçamento de Estado para 2020", tendo o líder do partido anunciado, a 10 de janeiro, que iria participar esta situação ao Conselho de Jurisdição Nacional social-democrata.