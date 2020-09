Covid-19

O presidente Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) alertou hoje que os custos que as instituições estão a ter com a preparação do ano letivo podem tornar-se rapidamente incomportáveis.

"Estamos a ser confrontados com um acréscimo de custos extremamente significativo e que se vai tornar incomportável a curto prazo", disse à Lusa Pedro Dominguinhos, explicando que, além do investimento que as instituições estão a fazer, acresce a redução de receitas provenientes das propinas.

No ensino superior, o novo ano letivo arranca de forma progressiva durante o mês de setembro, com os novos alunos a chegarem em outubro, depois de receberem o resultado das candidaturas em 28 de setembro.