Covid-19

O ministro da Administração Interna responsabilizou hoje a ANA - Aeroportos de Portugal pelas filas no aeroporto de Faro, acusando-a de "reiteradamente violar as obrigações de serviço público" e "prejudicar o país".

No final da reunião da Estrutura de Monitorização da Situação de Alerta e de Contingência devido á pandemia de covid-19, Eduardo Cabrita foi questionado se o aeroporto de Faro vai ser reforçado com inspetores do SEF após a decisão do Governo britânico de excluir Portugal continental do chamado corredor aéreo.

No final de agosto e após Portugal ter sido incluído na lista dos países deste corredor aéreo, milhares de turistas britânicos chegaram ao Algarve, onde se registaram aglomerações de passageiros nas chegadas do aeroporto de Faro.