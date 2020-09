Actualidade

A Juventude Social-Democrata (JSD) repudiou hoje o atraso na divulgação dos resultados das bolsas de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), exigindo ao governo de António Costa a sua "publicação urgente".

Numa nota enviada às redações, a JSD considerou que o atraso na atribuição das bolsas de doutoramento da FCT "põe em causa os projetos de vida e a emancipação de quase quatro mil candidatos, a maioria jovens", desafiando o governo a "acelerar o processo" sob pena de "promover, ainda mais, a precariedade científica".

Segundo a JSD, no concurso nacional para atribuição de bolsas deste ano "os resultados não foram publicados no prazo de 90 dias úteis, que terminou a 03 de setembro, como determinam os normativos", não tendo sido sequer feita "uma nota informativa em tempo útil, avisando os candidatos desta prorrogação, que só souberam oficialmente no dia 7 de setembro", acrescentou ainda o Presidente da estrutura, Alexandre Poço, citado em comunicado.