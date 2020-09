Actualidade

O CDS vai promover mais uma "Escola de Quadros" entre 18 e 20 deste mês, em Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, cabendo novamente a responsabilidade pela organização ao antigo líder parlamentar do partido Diogo Feio.

"Tudo será feito com os maiores cuidados no plano da saúde pública. Por isso, este ano, a Escola de Quadros terá menos dias e menos participantes", declarou à agência Lusa Diogo Feio.

Este ano, por causa da pandemia da covid-19, a "Escola de Quadros" terá metade do número de participantes do que era habitual em anos anteriores, em que se chegou a atingir as 170 pessoas.