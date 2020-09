OE2021

O ministro das Finanças disse hoje que o aumento do salário mínimo deve ter "significado", mas também ser "equilibrado" para as empresas conseguirem suportar e considerou que há "progressos significativos" nas negociações do Orçamento do Estado para 2021.

No final da reunião do Eurogrupo, em Berlim, em declarações aos jornalistas transmitidas pela RTP3, João Leão afirmou que há cinco anos que as negociações da proposta do orçamento são "exigentes e desafiantes" e considerou que "há progressos significativos".

"Temos esperança na aprovação do Orçamento do Estado", disse.