Actualidade

O coreógrafo Victor Hugo Pontes transformou em movimento um texto do escritor Gonçalo M. Tavares e criou o espetáculo "Os Três Irmãos", que aborda o desaparecimento dos elementos da família e tem estreia marcada para dia 18, em Viseu.

"A peça fala muito de como é que é a relação da família, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos e dos filhos uns para com os outros", explicou o coreógrafo aos jornalistas, no final de um ensaio no Teatro Viriato.

Desde o início do espetáculo que os três bailarinos, interpretando os irmãos Abelard, Adler e Hadrian, procuram o rasto dos seus pais, marcando com um giz, no chão, a sua ausência.