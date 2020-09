Covid-19

O encontro Feirense - Desportivo de Chaves, da primeira jornada II Liga de futebol, foi hoje adiado, por indicação da Direção-Geral da Saúde (DGS), informou o clube flaviense.

"O Conselho de Administração da SAD e a Direção do clube informam que a DGS [Direção-Geral da Saúde] não autorizou a realização da partida entre o CD Feirense e o GD Chaves, referente à 1.ª jornada da LigaPro", lê-se numa nota dos flavienses, sem indicar mais pormenores.

Durante a manhã, o Desportivo de Chaves revelou que dois jogadores e dois elementos da equipa técnica do Desportivo de Chaves estavam infetados com o novo coronavírus e à hora do começo da partida chegou a informação de que o jogo não se deveria realizar.