Covid-19

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) considerou hoje que existiam "condições para a realização do jogo" Feirense-Desportivo de Chaves, da primeira jornada II Liga, apesar da deteção de quatro casos positivos de covid-19 no plantel flaviense.

Em nota publicada no sítio oficial na Internet, o organismo explicou que "as Autoridades de Saúde Regional e a Autoridade de Saúde Nacional decidiram que não estavam reunidas as condições para a realização" da partida, comprometendo-se a investigar a origem dos contágios na equipa visitante.

"A Liga Portugal, e apesar de existirem condições para a realização do jogo, segundo o Plano de Retoma e perante o cumprimento da Lei 3 das Leis de Jogo, compromete-se, agora, a apurar os motivos que levaram à existência destes casos no plantel do Chaves", indicou a LPFP.