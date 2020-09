Covid-19

O delegado de saúde da Unidade de Saúde Pública (USP) do Alto Tâmega e Barroso esclareceu hoje que "novas informações" sobre os casos de covid-19 no Desportivo de Chaves determinaram não haver condições para o jogo com o Feirense.

Em declarações à agência Lusa, Gustavo Martins-Coelho explicou que depois de uma primeira avaliação de risco, após quatro casos positivos de covid-19 no Desportivo de Chaves divulgados hoje, foi dito que "não havia inconveniente" para a realização do encontro em Santa Maria da Feira, mas que "ao final da tarde" esta entidade recebeu "novas informação que não estavam na posse ao final da manhã".

"Tivemos de refazer a nossa avaliação de risco. Mediante essa segunda avaliação, determinámos que não havia condições para realizar o jogo em segurança", sublinhou.