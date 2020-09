Actualidade

A ex-deputada federal brasileira e pré-candidata à prefeitura do Rio de Janeiro Cristiane Brasil apresentou-se na sexta-feira à polícia, após ter sido alvo de um mandado de prisão na manhã do mesmo dia.

Em causa está a segunda fase da Operação Catarata, que investiga atos de corrupção ocorridos entre 2013 e 2018 e que culminou na detenção, na manhã de sexta-feira, do secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, por alegados desvios em contratos de assistência social no Governo estadual e na capital 'fluminense'.

Cristiane Brasil, filha do presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson, e que faz parte dos investigados na Operação Catarata, não se encontrava em casa quando a polícia chegou à sua porta.