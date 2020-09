Actualidade

Um espetáculo interpretado por jovens bailarinos escolhidos pelo programa Território, e coreografado por Marco Goecke, e a dupla Iratxe Ansa/Igor Bacovich, estreia-se hoje, no Teatro Camões, em Lisboa, numa parceria com a Companhia Nacional de Bailado (CNB).

De acordo com a CNB, o espetáculo, que esteve em ensaios nos Estúdios Victor Córdon (EVC), é interpretado por jovens bailarinos de vários pontos do país, escolhidos numa audição em janeiro deste ano.

Trata-se da 3.ª edição do programa Território, uma plataforma que possibilita a jovens bailarinos de várias regiões do país o contacto com um ambiente de trabalho semelhante a uma companhia profissional.