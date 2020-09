Actualidade

A Câmara de Amarante vai entregar hoje, nos Paços do Concelho, em sessão solene, o Grande Prémio Amadeo de Souza-Cardoso, este ano conquistado pelo artista plástico Eduardo Batarda.

Na cerimónia, marcada para as 16:00, nos Paços do Concelho, serão também distinguidos Isabel Carvalho, com o Prémio Amadeo de Souza-Cardoso, e Isaque Pinheiro, com o Prémio de Aquisição do Grupo dos Amigos da Biblioteca-Museu.

A atribuição do Grande Prémio Amadeo de Souza-Cardoso foi decidida, por unanimidade, pelo júri presidido por Raquel Henriques da Silva.