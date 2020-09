Covid-19

Alguns negócios em regiões portuguesas menos turísticas, como Alentejo, Centro e Norte, tiveram, este ano, o "melhor verão de sempre", o único fator positivo "dentro do cenário negativo" causado pela pandemia de covid-19, segundo o Turismo de Portugal.

"O que sabemos, do ponto de vista do verão, é que as regiões menos turísticas são aquelas que têm sido mais procuradas, principalmente pelo turismo interno, portanto tem havido uma boa resposta do turismo nacional", indica o presidente da entidade nacional responsável pela promoção turística, Luís Araújo, em entrevista à agência Lusa.

Precisando que em causa estão, principalmente, Alentejo, Norte e Centro, o responsável assinala que "algumas destas regiões estão a ter muito bons resultados".