Actualidade

A polícia de Paris anunciou hoje que deteve 23 pessoas relacionadas com os protestos dos "coletes amarelos", antes do início do protesto oficial e após a proibição da manifestação nos Campos Elísios, onde as autoridades temem violência.

"O dispositivo implantado pela prefeitura da polícia para o dia das manifestações em 12 de setembro. 23 detenções às 09:15 hora local (07:15 GMT)", indicou a polícia, na rede social Twitter.

As autoridades querem evitar que a nova mobilização dos "coletes amarelos" provoque uma onda de estragos nos Campos Elísios.