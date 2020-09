Covid-19

"O Diário do Ano da Peste", escrito em 1720 por Daniel Defoe, foi agora reeditado pela PIM! Edições, oferecendo uma nova leitura à luz da situação pandémica que se vive, que torna mais "fascinante" mergulhar nos pormenores do livro.

Esta ideia é defendida pelo historiador Rui Tavares, no prefácio da edição, que fez uma releitura da obra de uma forma completamente diferente da que fizera há muitos anos, numa altura em que o livro, inspirado na Peste de Londres de 1665, não lhe encheu as medidas como o fizera o "Decameron", de Bocaccio, escrito durante a Peste Negra de 1348.

Partindo do aforismo de Heraclito segundo o qual não se pode tomar duas vezes banho no mesmo rio, o historiador confessa ser "impossível" voltar a ler o "Diário do Ano da Peste" como tentara fazer muito "antes da crise pandémica da covid-19, em 2020".