Venezuela

A União Europeia (UE) disse hoje que já não há tempo para preparar e enviar uma missão de observação eleitoral à Venezuela, se as eleições legislativas se realizarem em 06 de dezembro.

Uma porta-voz da UE confirmou ter recebido um convite do Governo venezuelano para participar com uma equipa de observadores nas eleições legislativas, marcadas para 06 de dezembro, visando "garantias adicionais para a transparência do processo eleitoral".

Contudo, os responsáveis europeus consideram que não há tempo para preparar uma missão deste tipo, já que o prazo restante é muito curto.