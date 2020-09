Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Guterres, encorajou hoje o Governo afegão e os talibãs a redobrarem esforços na redução dos conflitos no Afeganistão, protegendo os civis e criando um ambiente favorável às negociações de paz iniciadas no Qatar.

O Governo afegão e os talibãs iniciaram hoje em Doha negociações de paz históricas num contexto de profundas divergências entre as duas partes, após quase duas décadas de guerra, na presença física do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

"No início das negociações, exorto ao redobrar dos esforços para proteger os civis e diminuir o conflito, com o objetivo de salvar vidas e de criar um ambiente favorável para as negociações", disse o secretário-geral das Nações Unidas, durante uma intervenção virtual na cerimónia de abertura das negociações.