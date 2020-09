Covid-19

O número de infetados com covid-19 no concelho de Portalegre estabilizou hoje em 21, estando cerca de 180 pessoas em quarentena, disse à agência Lusa a presidente do município, Adelaide Teixeira.

"Os testes efetuados na sexta-feira deram todos negativos. As informações que tenho é que foram efetuados cerca de 150 testes", disse.

A autarca garantiu ainda que as autoridades de saúde vão continuar a efetuar testes "durante todo o fim de semana", esperando que a situação "estabilize" nos próximos dias.