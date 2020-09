Migrações

A polícia grega reprimiu hoje um protesto de refugiados, frente ao novo campo que está a ser construído na ilha de Lesbos para abrigar as pessoas que ficaram sem teto após o incêndio no acampamento de Moria.

De acordo com relatos dos 'media' locais, durante a manifestação alguns refugiados atiraram pedras contra as forças de segurança, que responderam com gás lacrimogéneo.

Este é o segundo protesto dos refugiados nas últimas 24 horas, que se insurgem contra a sua acomodação num novo campo, pedindo para serem libertados e deixar a ilha, um sentimento que compartilham com a população e com as autoridades locais, que pedem ao Governo do conservador Kyriakos Mitsotakis a transferência das mais de 12 mil pessoas para o continente grego.