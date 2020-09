Covid-19

O número de casos ativos de covid-19 no concelho de Santiago do Cacém subiu hoje para 31, após seis novos testes positivos naquele concelho do litoral alentejano, disse à agência Lusa o presidente da Câmara, Álvaro Beijinha.

"Ontem [sexta-feira] foram feitos cerca de 450 testes e vamos na segunda-feira continuar a fazer testes, não num número tão significativo, mas vamos continuar a fazer testes", disse.

Álvaro Beijinha explicou que ainda não são conhecidos todos os resultados dos cerca de 450 testes que foram efetuados na sexta-feira, devendo até ao final do dia de hoje, mas principalmente no domingo, conhecer os resultados e a "dimensão do problema".