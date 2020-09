Actualidade

Dezenas de jovens juntaram-se esta manhã em Luanda para apelar ao fim da violência policial na sequência das várias mortes associadas à atuação da polícia angolana desde o início da pandemia de covid-19.

Um grupo mobilizado pelo 'rapper' Brigadeiro 10 Pacotes sob o lema "Todos pelos Direitos Humanos. Não Toca no Meu Irmão" juntou-se cerca das 10:00 na Igreja da Sagrada Família pedindo a demissão do ministro do Interior, Eugénio Laborinho, e reformas na polícia, para que os cidadãos "em vez de terem medo, vejam a polícia como protetor".