Actualidade

O primeiro radar meteorológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) nos Açores foi hoje inaugurado, na ilha Terceira, com um alerta para a necessidade de instalação de outros dois no arquipélago.

"É um grande dia, mas é o primeiro dos três grandes dias que eu quero ter aqui, porque para que seja completa a capacidade de observação nesta região do Atlântico nós precisamos de mais dois radares do mesmo tipo, um no grupo oriental, outro no grupo ocidental", afirmou o presidente do IPMA, Jorge Miguel Miranda, na cerimónia de inauguração.