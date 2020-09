Covid-19

O secretário-geral do PS, António Costa, garantiu hoje que Portugal não tem de escolher entre a economia e a saúde, mas avisou que o país não pode correr o risco de voltar a parar porque o custo é "absolutamente insuportável".

"Ao contrário do que alguns dizem não temos de escolher entre a economia e a saúde, porque a nossa vida, a vida de cada um de nós é só uma. É uma vida que queremos saudável, mas também com as condições de vida para nós e para os nossos filhos, para as nossas famílias, para os nossos vizinhos, para os nosso colegas de trabalho, para os nossos concidadãos. Esta é uma batalha que temos de travar em conjunto e para isso, que não haja distrações: controlar a pandemia, recuperar o país, cuidar do futuro, estas são as três prioridades do PS", defendeu, salientando há que fazer deste combate à pandemia, um combate pela erradicação da pobreza.

No discurso de abertura do XIX Congresso da Federação Distrital do Porto, em Matosinhos, o líder socialista e primeiro-ministro, que voltou hoje a apelar ao uso da aplicação 'Stayaway Covid', sublinhou que o controlo da pandemia de covid-19 é fundamental se o país quer assegurar a proteção do rendimento das famílias, garantir o emprego e defender as empresas.