O secretário-geral do PS, António Costa, instou hoje os autarcas a não terem "medo" e a aceitarem a transferência de competências para os municípios, defendendo que a história mostrou que são as câmaras que gerem melhor os dinheiros públicos.

"Não há nenhuma razão para não terem medo de assumir essas responsabilidades porque a história mostrou que ninguém gere melhor dinheiro públicos em Portugal do que as autarquias. Já era assim no tempo do escudo e o professor Valente de Oliveira dizia que um escudo nas autarquias locais valia por três escudos no Estado. Agora podemos dizer que um euro nas autarquias locais vale três euros no estado. Não tenham medo, assumam a vossas responsabilidades e vamos democratizar e descentralizar o nosso país", defendeu.

No discurso de abertura do XIX Congresso da Federação Distrital do Porto, em Matosinhos, o líder socialista e primeiro-ministro, lembrou que, com o quadro legislativo concluído, os municípios terão até janeiro de 2021 para aceitar a descentralização de competências, contudo, haverá exceções para algumas áreas.