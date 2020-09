Covid-19

O México ultrapassou as 70.000 mortes por covid-19, num momento em que as autoridades do país falam numa desaceleração da pandemia nas últimas semanas.

Atualmente, o México é o quarto país do mundo com mais mortes devido à covid-19, num total de 70.183, depois de Estados Unidos, Brasil e Índia. O país é ainda o sétimo em número de infeções, com 658.299.

O número de mortos supera o inicialmente projetado pelo Governo, embora sempre tenha reconhecido que a epidemia se iria prolongar.