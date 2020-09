Beirute/Explosões

Soldados libaneses dispararam hoje balas de borracha para dispersar centenas de manifestantes que tentaram desfilar até ao palácio presidencial, em Beirute, pedindo responsabilidade pelas explosões que abalaram o país.

As devastadoras explosões no porto de Beirute, em agosto, que mataram centenas de pessoas, e o misterioso incêndio no mesmo local, na quinta-feira, provocaram uma escalada de tensão política no Líbano.

As explosões, causadas pela detonação de quase três mil toneladas de nitrato de amónio que tinha sido armazenado indevidamente no porto, e o incêndio numa fábrica de pneus não teve até agora ninguém responsabilizado, aumentando o desconforto da população.