Moçambique/Ataques

Duas viaturas de caixa aberta de transporte coletivo de passageiros foram hoje atacadas numa emboscada por um grupo armado no norte de Moçambique, disseram à Lusa fontes locais.

As viaturas transportavam pessoas e bens de Palma para Mueda através de uma via em terra batida quando foram atacadas perto de Pundanhar, cerca de 40 quilómetros depois da vila de onde partiram, pela manhã, de acordo com os relatos de habitantes na zona da ocorrência.

A via, que segue para noroeste e junto à fronteira com a Tanzânia, tem sido a única ligação por terra ainda usada com relativa segurança para chegar a Palma, dado que grupos insurgentes tornaram arriscado transitar para sul, através da única via asfaltada de Cabo Delgado.