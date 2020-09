Covid-19

A Madeira registou hoje mais um doente infetado com covid-19, elevando para 181 os casos registados na região desde 16 de março, revelou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

"Até ao dia 12 de setembro, foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira 1.641 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram", revela o boletim epidemiológico que adianta haver "um novo caso positivo a reportar, pelo que a região passa a contabilizar um total cumulativo de 181 casos confirmados de covid-19".

O IASAÚDE realça tratar-se de um caso importado identificado na operação de rastreio do aeroporto da Madeira, com proveniência da Região de Lisboa e Vale do Tejo.