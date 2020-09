Mali

O chefe da junta do Mali, o coronel Assimi Goita, prometeu hoje instituir um governo para restaurar o poder civil num prazo de 18 meses, após a adoção de uma carta de transição.

Os especialistas nomeados pela junta que derrubou o Presidente Ibrahim Boubacar Keita, a 18 de agosto, adotaram esta "carta" após três dias de discussões em Bamaco entre personalidades políticas, sociedade civil e militares.

"Assumimos o compromisso perante vocês de não poupar esforços na implementação de todas essas resoluções no interesse exclusivo do povo do Mali. Pedimos e esperamos a compreensão, o apoio e acompanhamento da comunidade internacional na implementação correta e diligente desta carta e da rota de transição", declarou o coronel Goita.