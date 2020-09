Actualidade

O secretário-geral socialista e primeiro-ministro voltou hoje a dirigir-se à sua esquerda, apelando a uma "maioria sólida e estável" para recuperar o país da crise e preparar o futuro, num horizonte de uma década.

"É fundamental que o debate e o acordo políticos que temos de estabelecer com os nossos parceiros não se limitem ao orçamento de cada ano e deva abranger também o Programa de Recuperação e Resiliência de Portugal porque é com todos - em particular com aqueles que não querem voltar às políticas de austeridade -, que temos de construir uma maioria suficientemente sólida e estável", disse.

António Costa discursava no encerramento do XIX Congresso da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS, no pavilhão Paz e Amizade, em Loures.