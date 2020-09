Actualidade

O produtor português Rodrigo Areias considerou hoje "absolutamente incrível e fora do normal" a atribuição de quatro prémios pelo Festival de Cinema de Veneza à realizadora Ana Rocha de Sousa, pela longa-metragem "Listen".

"Para uma realizadora que faz um primeiro filme e ganhar um grande prémio, o prémio especial do júri é um privilégio grande, como é obvio. Estes prémios todos juntos acaba por ser uma coisa absolutamente incrível. Ganha dois 'leões' oficiais e dois prémios paralelos", afirmou o produtor à agência Lusa.

"Listen" venceu hoje o prémio 'Leão de Futuro', de primeira obra, e o prémio especial do júri 'Horizontes' no Festival de Cinema de Veneza, que terminou hoje em Itália. Na sexta-feira, tinha ganho o prémio Bisato d'Oro de melhor realização e o prémio "Sorriso Diverso Venezia", pela "abordagem às questões sociais", ambos galardões paralelos do festival.