Covid-19

Os utentes de um lar ilegal em Évora infetados com covid-19 estão a ser transportados para o hospital da cidade, desde sábado à noite, para "confirmação de eventuais critérios de internamento" nesta unidade, foi hoje revelado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo revelou que esta decisão de transportar os idosos do lar para avaliação no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) foi tomada depois de os utentes terem sido avaliados por médicos ainda no lar.

"Após avaliação clínica de todos os residentes, pelos médicos especialistas de Medicina Geral e Familiar do Agrupamento dos Centros de Saúde (ACES) Alentejo Central, foram os mesmos referenciados" para o HESE, explicou a ARS.