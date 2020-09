Actualidade

Ano após ano, em setembro, os líderes dos Estados-membros da ONU reúnem-se presencialmente em Nova Iorque em Assembleia-Geral, mas, este ano, a atual crise pandémica forçou o maior fórum da diplomacia mundial a realizar-se virtualmente.

Os trabalhos de contornos inéditos da 75.ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) arrancam na terça-feira (dia 15), mas as aguardadas intervenções de alto nível (também conhecidas como o Debate Geral), começam alguns dias depois, a 22 setembro, estendendo-se até dia 29.

Pela primeira vez na história da organização internacional, e devido aos constrangimentos impostos pela pandemia do novo coronavírus, as intervenções dos chefes de Estado e de Governo dos 193 Estados-membros do organismo, Estados observadores e da União Europeia no Debate Geral não serão realizadas presencialmente a partir da tribuna do hemiciclo da Assembleia-Geral.