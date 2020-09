Actualidade

A banda desenhada "Balada para Sophie", a nova colaboração entre os autores Filipe Melo e Juan Cavia, é a que expõe mais as afinidades e ansiedades que os assombram, disse o argumentista à agência Lusa.

"Balada para Sophie", que é hoje apresentada em Lisboa e chega esta semana às livrarias com selo da Tinta-da-China, volta a juntar o argumentista português Filipe Melo e o desenhador argentino Juan Cavia em torno da banda desenhada, convocando para a narrativa um imaginário do cinema, da música e da literatura.

Com mais de 300 páginas, o livro tem como ponto de partida a rivalidade entre dois pianistas franceses, que nos anos 1930 competem num concurso de jovens talentos. A história é contada na perspetiva de um dos pianistas, Julien Dubois, que, sabendo-se no fim de vida, procura redimir-se do passado numa longa entrevista com uma jornalista.