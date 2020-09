Actualidade

A associação ambientalista Zero exigiu hoje a avaliação global integrada dos três recentes projetos do Porto de Leixões, considerando que sem isso está a haver "flagrante e ilegal fragmentação" do que considera apenas um projeto para minimizar impactes ambientais.

Em comunicado hoje divulgado, a Zero refere que na semana passada terminou a consulta pública sobre a Avaliação de Impacte Ambiental do projeto do Novo Terminal do Porto de Leixões (em Matosinhos) e que esta é, em verdade, a terceira fase de um mesmo projeto para ampliar a capacidade de operação daquele porto.

"Tendo em conta o objetivo proposto para cada um destes projetos, e que na prática é o mesmo, sendo a sua ligação reconhecida no próprio estudo de impacte ambiental (EIA), é por demais evidente que os três deveriam ter sido considerados como fases de um mesmo projeto, e, portanto, ser objeto de uma avaliação conjunta e integrada", considera a Zero.