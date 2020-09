Covid-19

Quatro utentes de um lar ilegal em Évora infetados com covid-19 ficaram internados no hospital da cidade e outros nove tiveram alta, depois de serem avaliados na urgência, disse hoje fonte da unidade hospitalar.

Fonte do Gabinete de Comunicação do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) indicou à agência Lusa que, até às 12:00 de hoje, 13 utentes do lar tinham sido transportados para a área dedicada à covid-19 do serviço de urgência.

"Todos os doentes foram avaliados e quatro ficaram internados na enfermaria covid-19", precisou a mesma fonte, referindo que os outros nove "não têm critério de internamento", pelo que "aguardam no HESE para voltar para o lar".