Covid-19

Os utentes de um lar ilegal em Évora infetados com covid-19 que não necessitam de internamento vão ser transferidos para uma residência universitária, disse hoje fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que os utentes do lar que foram avaliados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) e que "tiverem alta hospitalar" vão "regressar temporariamente ao lar até estarem asseguradas as condições para a sua transferência para uma estrutura alternativa".

"A Proteção Civil e a Segurança Social têm já identificada uma residência de estudantes da Universidade de Évora" para a instalação dos utentes do Lar da Quinta da Sizuda, situado na periferia da cidade alentejana, adiantou.