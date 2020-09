Incêndios

Quase 900 operacionais combatem hoje à tarde 15 incêndios florestais no país e o que mobiliza mais meios é o fogo que lavra no concelho de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A página da Internet da ANEPC registava, às 16:00, um total de 15 fogos ativos, que mobilizavam 887 operacionais, 260 veículos e 23 meios aéreos.

Com 201 operacionais, apoiados por 59 veículos e nove meios aéreos, o fogo no concelho de Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco, está a consumir uma zona de mato desde as 13:43.