O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) 'bisou' hoje na Volta a França, ao vencer na inédita chegada ao Grand Colombier, no final de uma 15.ª etapa em que Egan Bernal (INEOS) ficou arredado da luta pela amarela.

O jovem da UAE Emirates 'sprintou' mais do que o camisola amarela, o seu compatriota Primoz Roglic (Jumbo-Visma), no topo da contagem de categoria especial, com os dois a cortarem a meta com o tempo de 04:34.13 horas. O australiano Richie Porte (Trek-Segafredo) chegou cinco segundos depois, concluindo os 174,5 quilómetros entre Lyon e o Grand Colombier na terceira posição.

A inédita chegada 'condenou' o campeão em título, o colombiano Egan Bernal (INEOS), que perdeu mais de sete minutos para o duo de eslovenos e está fora da luta pela vitória final.